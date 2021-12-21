28 декабря Елисеев планирует выступить вместе с Евгенией Буртасовой в Рупольдинге на традиционной "Рождественской гонке", а после этого займётся своим здоровьем. Он будет готовиться к чемпионату России, который пройдёт в конце марта в Тюмени.

"Ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем", — заявил Елисеев.