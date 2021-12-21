"Хочу вернуться на высокий уровень": Биатлонист Елисеев решил приостановить соревновательную деятельность
28-летний спортсмен не будет выступать до мартовского чемпионата России. Он сосредоточится на собственном здоровье.
Российский спортсмен Матвей Елисеев на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, февраль, 2021 год. Фото © ТАСС / AP / Darko Bandic
Двукратный призёр чемпионатов мира по биатлону россиянин Матвей Елисеев в ближайшее время приостановит свою соревновательную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБР.
28 декабря Елисеев планирует выступить вместе с Евгенией Буртасовой в Рупольдинге на традиционной "Рождественской гонке", а после этого займётся своим здоровьем. Он будет готовиться к чемпионату России, который пройдёт в конце марта в Тюмени.
"Ещё не набегался и хочу вернуться на самый высший уровень. Но сейчас мне надо заняться своим здоровьем. Для начала пройду обследование в Москве, буду отталкиваться от его результатов. Буду готовиться к чемпионату России. Планирую делать это поближе к дому, возможно, съезжу на сбор в неотдалённые места типа Рыбинска. Может быть, поучаствую не на полную силу в каких-то гонках или марафонах, которые будут проходить в Московской области или рядом. Я заряжен на возвращение, просто сейчас мне надо разобраться со своим здоровьем", — заявил Елисеев.
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В составе сборной России Елисеев выигрывал бронзовые медали в эстафете на чемпионатах мира 2019 и 2021 годов. В нынешнем сезоне он выступил на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, но из-за низких результатов был исключён из состава команды.
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