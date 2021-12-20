"Может и золото выиграть": Над нашим биатлоном смеялись, но накануне Олимпиады команда удивила мощными результатами После ухода из спорта Антона Шипулина наши стреляющие лыжники радовали болельщиков крайне редко. Ничего не предвещало прорыва, но накануне Олимпиады в Пекине ситуация начала чудесным образом меняться. 20 декабря, 17:41 Фото © Instagram / kristinareztsova

Любители биатлона прекрасно помнят, что перед началом сезона от наших биатлонистов не ждали больших успехов. Команда погрязла в скандалах, которые и не думали заканчиваться. Призёр чемпионатов мира Матвей Елисеев сильно повздорил с главным тренером сборной Юрием Каминским, вместо талантливой молодёжи в состав попал заметно сбавивший в результатах ветеран Евгений Гараничев. А старшего тренера женской сборной Михаила Шашилова и вовсе обвиняли в том, что он по блату взял в команду Ирину Казакевич.

Стартовый этап Кубка мира в шведском Эстерсунде полностью подтвердил неутешительные прогнозы. Российские спортсмены предсказуемо остались без медалей, зато успели порядком насмешить весь биатлонный мир. Шутка ли, Светлана Миронова опоздала на старт гонки из-за проблем с креплением, а Гараничев и вовсе забыл взять лыжные палки. И это ещё далеко не всё. Эдуард Латыпов, реально претендовавший на медали, вместо финишного коридора ещё раз отправился на стрельбище, а Елисеев во всеуслышание объяснил крайне неубедительную скорость на лыжне неудачно подобранным изотоником, который давали в команде.

Неожиданный поворот колеса фортуны

Казалось, что выправить ситуацию до Нового года уж точно не получится, но нашим биатлонистам вновь удалось всех удивить, теперь в положительном смысле. На этапе в австрийском Хохфильцене и мужская, и женская сборные добрались до медалей в эстафетах. Эдуард Латыпов и Александр Логинов вместе с дебютантами Василием Томшиным и Даниилом Серохвостовым неожиданно завоевали бронзовые медали. Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина и Кристина Резцова и вовсе стали вторыми, уступив на финише только шведкам.

Дальше — больше! Этап во французском Анси стал по-настоящему прорывным для сборной России. Латыпов наладил стрельбу, сохранив высокую скорость, и в двух гонках подряд — спринте и преследовании — завоевал серебряные медали. В первом случае ему до золота не хватило 7,2 секунды, во втором — 16,1 секунды.

Перед воскресным масс-стартом у Эдуарда появился реальный шанс уйти на новогодний перерыв лидером общего зачёта. Увы, в гонке на 15 километров россиянин не совладал с нервами на огневых рубежах, допустил три промаха и финишировал лишь 12-м. Престижнейшей жёлтой майки ему не досталось, но и пятое место в генеральной классификации с совсем не космическим отставанием от лидеров — отличный результат на старте олимпийского сезона.

— По итогам первого триместра поставлю себе хорошую оценку. Была проведена работа, естественно, есть недочёты. Работаем дальше, будем их исправлять, становиться сильнее. Борьба идёт, я расту, — скромно заявил Латыпов по окончании этапа во Франции.

Успехов Резцовой не ожидал никто

Здесь стоит сделать сноску, что Латыпов и концовку прошлого сезона провёл сильно, выиграв серебро в заключительном масс-старте. От него можно было ожидать дальнейшего прогресса, пусть и не такого стремительного. А вот высокие результаты, показанные Кристиной Резцовой, стали настоящей сенсацией.

Прошлый сезон 25-летняя россиянка полностью пропустила из-за рождения дочери. К нынешней зиме она готовилась отдельно от команды. В том числе ей помогал и главный тренер болгарской дружины Виталий Норицын, до 2020 года работавший с нашей женской сборной. В ноябре Кристину допустили до отборочных соревнований на Кубок мира, и она свой шанс не упустила.

В хохфильценской эстафете Резцова продемонстрировала завидные скоростные качества, вмиг убежав от соперниц в борьбе за серебро. Французский же этап без тени сомнения можно назвать её звёздным часом. В спринте дочь трёхкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой с одним промахом впервые в карьере стала пятой. В гонке преследования она претендовала на медали, но три незакрытые мишени в стрельбе из положения лёжа на втором огневом рубеже перечеркнули все её надежды. В итоге девятое место.

И вот пришло время первого в сезоне масс-старта. На протяжении всей дистанции в 12,5 километра россиянка на равных сражалась с титанами мирового биатлона. В результате она с двумя промахами финишировала третьей, проиграв 12,1 секунды шведке Эльвире Эберг и 1,4 секунды Жюлии Симон из Франции. Эта медаль стала первой для нашей женской сборной в личных гонках за два года.

— К хорошему быстро привыкаешь, поэтому нужно оставить сегодняшний день — сегодня попраздновать, порадоваться и идти дальше. На самом деле не передать, когда на всю страну называют твоё имя и фамилию — и ты такой думаешь: а со мной ли это происходит? Очень здорово, — не скрывала эмоций Резцова.

Олимпийские перспективы

По традиции больше всех за Кристину радовалась её знаменитая мама. Анфиса Анатольевна не скрывает олимпийских амбиций своей дочери, перед которой теперь стоит задача не растерять блестящую форму после Нового года.

— Кристина — большой молодец! Мне очень хотелось бы, чтобы она так же держалась до Олимпиады, чтобы в Пекине была вот так же уверена в себе, как сегодня. Кристина работает, самое главное, чтобы сейчас никто не мешал, чтобы она не переборщила с эмоциями после этой медали, — рассуждает олимпийская чемпионка.

Помимо всего прочего, успехи Кристины привели к примирению Анфисы Резцовой с ведущим и комментатором "Матч ТВ" Дмитрием Губерниевым. А ведь ещё совсем недавно они обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Попутно журналист не устаёт нахваливать дочь легенды нашего спорта.

— Светлый день для Кристины. Считаю, что она выиграет медаль на Олимпиаде. Возможно, даже золотую, — смело прогнозирует Губерниев.

Звёздное пополнение сборной

Помимо успехов Латыпова и Резцовой стоит обратить внимание и на результаты россиян во втором дивизионе мирового биатлона — Кубке IBU. В нынешнем сезоне редкая гонка обходится без медалей наших спортсменов. У мужчин на этапе в норвежском Шушене две победы одержал чемпион мира в эстафете Антон Бабиков. В австрийском Обертиллиахе две бронзы выиграл его партнёр по золотой команде образца 2017 года Максим Цветков.

У женщин выше всяких похвал в Кубке IBU выступает Анастасия Шевченко. На двух последних этапах она завоевала четыре награды — два золота, серебро и бронзу. Это позволило россиянке получить и уверенно удерживать жёлтую майку лидера.

В воскресенье в Обертиллиахе вообще был российский день. Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Никита Поршнев и Максим Цветков привезли больше минуты всем соперникам в смешанной эстафете. В сингл-миксте наша команда также завоевала золото — отличились Евгения Буртасова и Антон Бабиков.

Уже в начале января на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе Бабиков, Цветков и Шевченко выступят в составе основной сборной. Их шикарная форма позволяет надеяться на высокие результаты. Естественно, мы будем ждать новых успехов от Латыпова с Резцовой и других наших лидеров. Но самое главное — сохранить победный запал до Пекина. Ведь олимпийских медалей у российских биатлонистов не было с Игр 2014 года в Сочи.

Авторы Роман Фейгин