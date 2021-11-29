"Вся страна смеётся": Российские биатлонисты устроили цирк на первом этапе Кубка мира Пока одних это веселит, другим уже хочется начинать плакать. Ибо наши стреляющие лыжники сами себя лишают шансов на более-менее высокие места. 29 ноября, 15:39 Фото © ТАСС / Zuma / dpa / picture-alliance

Биатлонный Кубок мира вернулся, с чем всех поклонников одного из самых популярных зимних видов спорта в стране мы и поздравляем! Прошло буквально четыре гонки, а болельщикам уже есть что обсудить. По традиции хорошего гораздо меньше, чем даже не плохого, а скорее смешного. Веселит это, кажется, не только нас с вами, но и весь мир. К слову, читать этот текст советуем с грустно-ироничным чувством.

Гараничев забыл палки, Миронова опоздала на старт

Мы уже привыкли к тому, что российские биатлонисты испытывают проблемы ближе к финишу или же после него, когда подолгу не могут отдышаться и прийти в себя после тяжёлой гонки. Однако вряд ли вы с ходу вспомните, когда ещё у нас так часто были проблемы на старте. То есть ещё до начала гонки.

Вот, например, Евгений Гараничев. Спортсмен уже очень опытный — 33 года, как-никак за плечами куча стартов, награды и всё-всё этому соответствующее. Его вызов в сборную России оставлял немало вопросов. Многие говорили, что Гараничев уже не тот и не стоит тянуть его на Кубок мира. Особенно без национального отбора. И вот опытный боец допускает крайне странную оплошность.

Перед стартом он забывает палки. Притом что перед стартом нужно сделать не очень-то много чего. Надо не забыть надеть лыжи, взять винтовку и взять в руки палки. Как итог — он уже со старта проигрывал 35 секунд. Отыграть он их не смог и занял 113-е место. При этом в стартовом протоколе всего значилось 117 фамилий.

"Если Гараничева оставят в сборной на Кубке мира, это будет неуважение к биатлону", — написал в телеграм-канале Дмитрий Губерниев.

Ситуация с Гараничевым сколько же комична, ровно как столько же и грустна. Некогда один из топовых мировых биатлонистов превратился в человека, которого гонят из сборной все кому не лень. Задавать вопросы и вставлять критичные ремарки не стесняется и бывший глава СБР Владимир Драчёв.

"Давайте возить на Кубок мира людей, которые не то что в топ-60, а в первую сотню не попадают. У нас что, некому выступать больше? Все делают контрольные старты, но почему-то только в России пять человек попадают в команду без отбора. Вот теперь и получаем, что вся страна смеётся над двумя спортсменами. Один еле идёт (речь о Матвее Елисееве. — Прим. Лайфа), а другой палки забывает. Стыдоба", — заявил Драчёв.

Ещё одна странная история, связанная со стартом, произошла с лидером женской команды Светланой Мироновой. Первая гонка сезона, у всех — праздник. У наших — проблемы. Миронова задержалась буквально на семь-восемь секунд, но, естественно, они сразу же сказались на положении дел. После гонки Миронова всё всем объяснила.

— У меня были проблемы с креплением, ребята с Fischer помогли мне устранить их, но я, к сожалению, опоздала на старт. Это не добавило волнения, я просто такая стартанула, ничего непонятно. Просто с лёту вышла и побежала. Вообще не понимаешь, что происходит. Потом переключаешься в гонку и всё, — заявила Миронова.

В итоге она пришла к финишу двадцать пятой. В целом достаточно неплохой результат для начала нового Кубка мира. Однако всё равно очень странно. Что же там было с креплениями, что в первой же гонке сезона у Мироновой случились такие проблемы. И почему-то всё это происходит именно с нашей командой. Кстати, днём позже с ней опять приключилась история. На сей раз проблемы были с винтовкой. Из-за этого она еле-еле заехала в первую сотню.

"Ну что ты за балда?"

Вообще, нашим спортсменам почему-то тотально не везло именно на старте или финише. Вот Эдуард Латыпов — новый лидер мужской команды. Пока Александр Логинов ищет свою оптимальную форму, он более-менее стабилен. В индивидуальной гонке он вёл борьбу за медаль, ну или хотя бы за попадание в "цветы" (первые шесть мест). Однако сам себя лишил высоких позиций из-за очень странной ошибки.

Вместо того чтобы пойти в финишный коридор, Латыпов решил поехать в сторону стрельбища. Благо он достаточно оперативно опомнился, развернулся и поехал в обратную сторону. Но естественно, что потерял уйму времени. Эмоциональнее всех на это отреагировал, разумеется, Дмитрий Губерниев.

— Эдик, ты куда припёрся-то?! Створы перепутал, ну что ж ты за балда?! Латыпов, куда ты прибежал? Епрпрп… многоточие эфирное, многоточие. Эдик, ты чё творишь-то, отец? — сказал Губерниев прямо по ходу эфира на "Матч ТВ".

Как итог — досадное седьмое место. Если бы не фатальная ошибка, то с лёгкостью можно было бы рассчитывать на гораздо более солидные позиции. С учётом того что Симону Детьё, который стал третьим, он проиграл 37 секунд, думается, что бороться за медали — реальная задача для Латыпова.

10 промахов, проблемы с изотоником и "мне стоит взять паузу"

Спорных кандидатур для сборной было немало. Самая яркая из них — Ирина Казакевич. Многие реально недоумевали, как она со своей стрельбой и кучей промахов сумела оказаться в национальной команде. Анфиса Резцова, к примеру, говорила о "блате" со стороны Михаила Шашилова. Мы не знаем, как же так, но пока Казакевич оправдывает все негативные прогнозы в отношении неё.

К примеру, в индивидуальной гонке из 20 мишеней она закрыла лишь 10. В итоге — 109-е место на старте нового сезона. Днём позже снова неудача. Четыре промаха из десяти выстрелов — опять слишком много. В итоге унылое место в восьмом десятке финишного протокола и ни одного попадания в очки.

— У меня нет понимания, зачем Казакевич нужна на Кубке мира. Она на контрольных на каждой гонке получала по пять штрафов. У неё большие проблемы со стрельбой, проблемы с психологией. Шашилов показал, что он неправ. Казакевич и Миронова худшие сейчас в команде, — заявил "Чемпионату" известный в прошлом биатлонист Дмитрий Васильев.

Однако если Казакевич говорит, что готова биться и бороться, то куда менее оптимистично выглядит всё то, что происходит с Матвеем Елисеевым. Первый этап, а у него уже неладно с ходом и огромные отставания на лыжне. Пугают и заявления самого спортсмена, который уже по ходу первого этапа говорит о том, что ему нужна пауза.

— Уехать отсюда готов — здесь от тренеров зависит. Полтора месяца по состоянию здоровья я не мог тренироваться, когда я пропустил два сбора в Рыбинске с Каминским. Физически не мог работать больше часа, биохимия была ужасная. Скорее всего, не подошёл изотоник, который нам давали в команде, — заявил Елисеев после индивидуальной гонки.

И правда странно, что, пробежав буквально один этап, спортсмен уже готов уехать с Кубка мира. И это-то в олимпийский сезон. Напомним, что Елисеев, как и Гараничев, попали в сборную России без отбора. Просто по итогам прошлого сезона. Впрочем, тренерский штаб уже принял решение, что оба поедут на Кубок IBU.

В любом случае такие странные события на самом старте сезона — полная грусть. Наша сборная продолжает веселить весь мир за пару месяцев до Олимпиады в Пекине. Вместо удовлетворительных результатов — набор историй, которые будут преследовать нашу команду весь этот сезон. Впрочем, болельщики их забудут сразу, как только придут победы.

Авторы Шамиль Гаджиев