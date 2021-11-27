Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов заявил, что, перепутав финишный коридор в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде, он лишил себя медали. Об этом спортсмен рассказал в эфире "Матч ТВ".

В самой концовке гонки вместо финишного створа Латыпов поехал на огневой рубеж. Из-за необходимости возвращаться он потерял много времени.

"Ну, ошибка моя реально. Очень сильно отработал вторую часть дистанции, садился уставший, глаза со спуска все красные, плохо видно. Голову опустил вниз, траекторию неправильную выбрал. Автоматически как ехал на рубеж, так и заехал. Начал работать на финишную прямую, понимаю, что не вижу ёлочек, коридора. Получилось как получилось. Старался максимально вернуться по правилам. Потерял много времени, лишил себя медали", — заявил Латыпов.