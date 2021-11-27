Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.

В ходе 20-километровой дистанции спортсмен допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Победителю гонки он проиграл 1 минуту 36,5 секунды.

На последнем круге с Лапытовым произошёл неприятный казус. Вместо финишного створа он поехал на огневой рубеж. Потеряв на этом много времени, россиянин лишился возможности побороться за медали.

Победу в гонке одержал Стурла Холм Легрейд из Норвегии, поразивший 20 мишеней из 20. Второе место занял его соотечественник Тарьей Бё, третьим стал француз Симон Дестьё.

Из российских биатлонистов никому, кроме Латыпова, не удалось попасть в десятку сильнейших. Даниил Серохвостов стал 15-м, Карим Халили — 27-м, Матвей Елисеев — 30-м, Александр Логинов — 53-м, Евгений Гараничев — 75-м.