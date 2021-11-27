Повернул не туда: Биатлонист Латыпов занял седьмое место на стартовом этапе Кубка мира
На последнем круге российский биатлонист вместо финишного створа поехал на огневой рубеж, потеряв драгоценное время.
Фото © ТАСС / dpa / Sven Hoppe
Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял седьмое место в индивидуальной гонке на стартовом этапе Кубка мира. Соревнования проходят в шведском Эстерсунде.
В ходе 20-километровой дистанции спортсмен допустил лишь один промах на четырёх огневых рубежах. Победителю гонки он проиграл 1 минуту 36,5 секунды.
На последнем круге с Лапытовым произошёл неприятный казус. Вместо финишного створа он поехал на огневой рубеж. Потеряв на этом много времени, россиянин лишился возможности побороться за медали.
Победу в гонке одержал Стурла Холм Легрейд из Норвегии, поразивший 20 мишеней из 20. Второе место занял его соотечественник Тарьей Бё, третьим стал француз Симон Дестьё.
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Из российских биатлонистов никому, кроме Латыпова, не удалось попасть в десятку сильнейших. Даниил Серохвостов стал 15-м, Карим Халили — 27-м, Матвей Елисеев — 30-м, Александр Логинов — 53-м, Евгений Гараничев — 75-м.
Ранее аналогичную гонку у женщин в рамках этапа Кубка мира в Эстерсунде выиграла чешка Маркета Давидова. Лучшей из россиянок стала Ульяна Нигматуллина, занявшая пятое место.
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