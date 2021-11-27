"Ахмат" победил "Ростов" и догнал ЦСКА в таблице чемпионата России
В составе чеченского клуба по голу забили Артём Полярус и Сенин Себаи.
Фото © ФК "Ахмат"
Грозненский "Ахмат" дома победил "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
Футболисты чеченского клуба отличились по разу в каждом из таймов. Голы в активе Артёма Поляруса, реализовавшего пенальти, и Сенина Себаи.
Десять минут понадобилось Себаи на гол. Вышел и вколотил из-под защитника 👊🏻 pic.twitter.com/36YOoFsmKu— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) November 27, 2021
"Ахмат" набрал 24 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Он уступает "Краснодару" и ЦСКА, у которых также по 24 балла, лишь по дополнительным показателям. "Ростов" с 17 баллами остался на 11-й позиции.
Чемпионат России по футболу
Премьер-лига. 16-й тур
"Ахмат" — "Ростов" — 2:0
Голы: Полярус с пенальти 27' (1:0), Себаи 76' (2:0)
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