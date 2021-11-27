"Ахмат" победил "Ростов" и догнал ЦСКА в таблице чемпионата России

Грозненский "Ахмат" дома победил "Ростов" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Футболисты чеченского клуба отличились по разу в каждом из таймов. Голы в активе Артёма Поляруса, реализовавшего пенальти, и Сенина Себаи.

"Ахмат" набрал 24 очка и поднялся на седьмое место в турнирной таблице чемпионата России. Он уступает "Краснодару" и ЦСКА, у которых также по 24 балла, лишь по дополнительным показателям. "Ростов" с 17 баллами остался на 11-й позиции.