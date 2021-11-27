Фигуристы Синицина и Кацалапов победили на Гран-при России

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на заключительном этапе серии Гран-при в Сочи. Соревнования проходят на олимпийской арене "Айсберг".

Синицина и Кацалапов показали лучший результат как в ритм-танце, так и в произвольной программе. В сумме они получили от арбитров 211,72 балла. Серебро выиграли итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (203,71). Третьими стали представители Канады Лоуренс Фурнье-Бодри и Николай Сёренсен (191,40).

Успех позволил российскому дуэту пробиться в финал Гран-при, который пройдёт 9–12 декабря в Осаке. На соревнованиях также выступят Гиньяр и Фаббри, французы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, другая пара из США Мэдисон Чок и Эван Бейтс, канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье.