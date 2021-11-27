Лыжница Карлссон выиграла "разделку" на этапе Кубка мира, Сорина стала восьмой

Шведская лыжница Фрида Карлссон выиграла гонку на десять километров классическим стилем с раздельного старта на первом в нынешнем сезоне этапе Кубка мира. Соревнования проходят в финской Руке.

Ей удалось на 13,7 секунды опередить 14-кратную чемпионку мира из Норвегии Терезу Йохауг, ставшую второй. Бронзу завоевала Катарина Хенниг из Германии, проигравшая 15,2 секунды.

Лучшей из россиянок стала Татьяна Сорина, с отставанием в 45,6 секунды занявшая восьмое место. Юлия Ступак (+54,7) стала девятой, Наталья Непряева (+1.06,0) — 15-й, Яна Кирпиченко (+1.51,9) — 32-й, Мария Истомина — 40-й (+2.05,7), Анастасия Рыгалина — 42-й (+2.07,2).