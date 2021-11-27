Захарова заявила о попытках ЕС под видом помощи раскачать ситуацию в Белоруссии

Европа пытается "помочь" Белоруссии путём раскачки ситуации в стране. Такое мнение выразила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она назвала "диковатым мероприятием" встречу Светланы Тихановской с представителями Германии, Австрии и других стран Евросоюза, на которой стороны обсуждали, как им "обустроить" Белоруссию.

"Эдакая институализация вмешательства во внутренние дела суверенного государства. На встрече не было журналистов. Зато вовсю бомбил телеграм-канал белорусской оппозиции в изгнании", — написала Захарова в телеграм-канале.

По её словам, участники встречи попытаются убедить белорусов, что Европе не жалко на демократию никаких денег, но в то же время, продолжила Захарова, у них не нашлось ни одного евро на несколько тысяч мигрантов, которые застряли на польско-белорусской границе.

"Сомнений нет: помогать белорусскому народу заграница собирается традиционным способом — не инвестируя в экономику, а раскачивая страну изнутри. Знаем такой метод помощи. Помним", — резюмировала Захарова.