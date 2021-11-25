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Лукашенко обвинил США в попытках развязать войну руками поляков, прибалтов и украинцев

По мнению белорусского лидера, американцы планируют очередную "заварушку", чтобы уничтожить экономики других стран.

25 ноября, 18:34
<p>Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии</p>

Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что США с помощью Польши, Прибалтики и Украины пытаются развязать войну под прикрытием миграционного кризиса на границе.

"Они пытаются воспользоваться этими бедными беженцами, этим процессом. Они уже в открытую говорят: подключить НАТО. А что значит НАТО? Развязать войну. Они нас провоцируют. Это не надо Европе, Европа не хочет этого, Европа не хочет войны. Кому эта война нужна? Американцам", — сказал Лукашенко на совместном заседании Конституционной комиссии и рабочей группы по доработке проекта конституции.


Президент подчеркнул, что США планируют очередную "заварушку", чтобы поставлять оружие, уничтожить экономики стран и опять начать доминировать. При этом Лукашенко подчеркнул, что американцы пытаются развязать войну чужими руками, а именно — силами поляков, прибалтов и украинцев.

Лукашенко обсудил с Путиным "мерзопакостное" поведение США и НАТО в Чёрном море

Лукашенко обсудил с Путиным "мерзопакостное" поведение США и НАТО в Чёрном море

Ранее Лайф писал, что Лукашенко предупредил о риске ядерной войны с участием НАТО и России. Политик также отметил, что Запад ещё не рассчитался с белорусским народом за потери во Второй мировой.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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