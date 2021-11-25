Российские военные начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море
Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.
Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet
Российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Чёрном море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 25 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.
В Шестом флоте ВМС США заявили, что военный корабль вошёл в Чёрное море с целью "обычного патрулирования". Там также отметили, что эсминец вместе с союзниками и партнёрами НАТО в регионе будет обеспечивать "безопасность и стабильность" на водном пути в регионе.
Ранее сенатор от Крыма Ковитиди отреагировала на приближение эсминца США к Чёрному морю. Она призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять меры, чтобы удержать Америку и их союзников от усиления военной деятельности.
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