Российские военные начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море

Российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Чёрном море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 25 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

В Шестом флоте ВМС США заявили, что военный корабль вошёл в Чёрное море с целью "обычного патрулирования". Там также отметили, что эсминец вместе с союзниками и партнёрами НАТО в регионе будет обеспечивать "безопасность и стабильность" на водном пути в регионе.