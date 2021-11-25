НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Российские военные начали следить за манёврами эсминца США в Чёрном море

Эскадренный миноносец с управляемым ракетным вооружением прибыл для совместных операций с союзниками по НАТО.

25 ноября, 18:26
<p>Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/USNavyEurope" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © Twitter / U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

Российские военные начали слежение за ракетным эсминцем ВМС США Arleigh Burke в Чёрном море. Об этом сообщает Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями эсминца с управляемым ракетным оружием Arleigh Burke ВМС США, зашедшего в акваторию Чёрного моря 25 ноября 2021 года", — говорится в сообщении.

В Шестом флоте ВМС США заявили, что военный корабль вошёл в Чёрное море с целью "обычного патрулирования". Там также отметили, что эсминец вместе с союзниками и партнёрами НАТО в регионе будет обеспечивать "безопасность и стабильность" на водном пути в регионе.

Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море

Ранее сенатор от Крыма Ковитиди отреагировала на приближение эсминца США к Чёрному морю. Она призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять меры, чтобы удержать Америку и их союзников от усиления военной деятельности.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1