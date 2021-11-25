"Вызов России": Сенатор от Крыма Ковитиди отреагировала на приближение эсминца США к Чёрному морю
Она призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять меры, чтобы удержать Америку и их союзников от усиления военной деятельности.
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что приближение американского эсминца Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России.
"Приближение американского ракетного эсминца Arleigh Burke (DDG-51) к Черноморской акватории повышает градус напряжённости и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она в беседе с РИА "Новости".
Парламентарий призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от эскалации военной деятельности в Чёрном море.
Ранее Лайф писал, что ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море. Целью экипажа корабля назвали совместные действия с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.
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