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"Вызов России": Сенатор от Крыма Ковитиди отреагировала на приближение эсминца США к Чёрному морю

Она призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять меры, чтобы удержать Америку и их союзников от усиления военной деятельности.

25 ноября, 11:07
<p>Фото © <a href="https://twitter.com/USNavyEurope/status/1463770443970752512" target="_blank" rel="noopener noreferrer">U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet</a></p>

Фото © U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. Sixth Fleet

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что приближение американского эсминца Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России.

"Приближение американского ракетного эсминца Arleigh Burke (DDG-51) к Черноморской акватории повышает градус напряжённости и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от эскалации военной деятельности в Чёрном море.

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Ранее Лайф писал, что ракетный эсминец ВМС США направляется в Чёрное море. Целью экипажа корабля назвали совместные действия с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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