Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что приближение американского эсминца Arleigh Burke к Черноморской акватории повышает напряжённость и является вызовом России.

"Приближение американского ракетного эсминца Arleigh Burke (DDG-51) к Черноморской акватории повышает градус напряжённости и может рассматриваться как очередной вызов в сфере безопасности России", — заявила она в беседе с РИА "Новости".

Парламентарий призвала Совет безопасности ОБСЕ предпринять конкретные шаги, чтобы удержать США и их союзников от эскалации военной деятельности в Чёрном море.