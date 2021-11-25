В РФС назвали ошибочным пенальти в ворота "Краснодара" в матче со "Спартаком"

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) РФС признала ошибочным пенальти в ворота "Краснодара" в матче 15-го тура РПЛ против "Спартака". Решение опубликовано на сайте союза.

"Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды "Краснодар" Сергея Петрова не было очевидной задержки рукой атакующего игрока команды "Спартак" Михаила Игнатова. Между игроками присутствовал нормальный физический контакт, где футболисты изначально боролись за мяч с обоюдным использованием рук, в результате чего оба потеряли равновесие и упали на газон", — говорится в сообщении.

В подобных ситуациях судьям рекомендовано продолжать игру. Кроме того, комиссия не ожидает в данном случае вмешательства судей VAR, так как тактическая камера давала чёткое подтверждение наличия контакта между игроками и в ногах.