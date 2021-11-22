Футболисты "Краснодара" и московского "Спартака" устроили небольшую потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 15-го тура РПЛ, который проходил на стадионе "быков". Видео инцидента в своём YouTube-канале опубликовала пресс-служба красно-белых.

На кадрах видно, как на повышенных тонах беседу вели игрок "Краснодара" Тонни Вильена и футболист "Спартака" Андрей Ещенко. При этом их обоих всячески пытались успокоить одноклубники, а разнимать конфликтующих пошёл защитник москвичей Самюэль Жиго.