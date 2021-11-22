Вспыхнули эмоции: Футболисты "Спартака" и "Краснодара" устроили потасовку в перерыве матча РПЛ
Главными её заводилами стали Тонни Вильена и Андрей Ещенко, а успокаивать участников принялся защитник Самюэль Жиго.
Футболисты "Краснодара" и московского "Спартака" устроили небольшую потасовку в подтрибунном помещении в перерыве матча 15-го тура РПЛ, который проходил на стадионе "быков". Видео инцидента в своём YouTube-канале опубликовала пресс-служба красно-белых.
На кадрах видно, как на повышенных тонах беседу вели игрок "Краснодара" Тонни Вильена и футболист "Спартака" Андрей Ещенко. При этом их обоих всячески пытались успокоить одноклубники, а разнимать конфликтующих пошёл защитник москвичей Самюэль Жиго.
Напомним, матч завершился победой "Краснодара" со счётом 2:1. На голы Кордобы и Крыховяка гости ответили мячом Соболева.
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