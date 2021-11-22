"Ничего не можем сделать": Российские конькобежцы не могут вылететь в США на Кубок мира из-за проблем с визами
При этом часть команды застряла в Амстердаме, а другая её часть находится сейчас в Москве.
Фото © ТАСС / ЕРА / ARINA JOHANSEN
Сборная России по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в очередном этапе Кубка мира из-за проблем с получением визы. Об этом РИА "Новости" рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.
"Ситуация с вылетом в США находится на плачевном этапе. Учитывая разницу во времени, мы сейчас не можем ничего сделать. Единственное, мы успели сообщить организационному комитету и Федерации конькобежного спорта США о той проблеме, с которой мы столкнулись. Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды. По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США", — заявила Барышева.
Сейчас сборная ждёт согласования от центра по контролю за заболеваемостью при Департаменте здравоохранения США. При этом большая часть команды сейчас застряла в Амстердаме при перелёте из Норвегии, тогда как другая находится в Москве. Любопытно, что североамериканские этапы будут играть значимую роль при распределении квот на Олимпиаду в Пекине.
Комментариев: 0