Сборная России по конькобежному спорту не может вылететь в США для участия в очередном этапе Кубка мира из-за проблем с получением визы. Об этом РИА "Новости" рассказала исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Ситуация с вылетом в США находится на плачевном этапе. Учитывая разницу во времени, мы сейчас не можем ничего сделать. Единственное, мы успели сообщить организационному комитету и Федерации конькобежного спорта США о той проблеме, с которой мы столкнулись. Организационный комитет и международная федерация не согласовали въезд в страну в качестве исключения для нашей команды. По понятным причинам мы не привиты вакцинами, которые одобрены в США", — заявила Барышева.