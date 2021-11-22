Российская балерина Анастасия Волочкова ответила согласием на желание актрисы и певицы Наталии Орейро спеть дуэтом с кем-нибудь из российских исполнителей. Своё заявление танцовщица сделала в беседе с "Москвой 24".

Ранее Наталия Орейро, посмотрев клипы певицы Ольги Бузовой и балерины Анастасии Волочковой, отметила, что ей понравилось их творчество. А поскольку женщинам нужно объединяться, призналась в желании спеть дуэтом с этими двумя артистками. В ответ на это Волочкова назвала Орейро "очень интересным человеком" и заявила, что "будет рада создать такой творческий дуэт". К тому же если использовать балетные данные танцовщицы, то "может получиться интересная работа". Хотя какой именно будет песня — лирической или зажигательной, — Волочкова пока не знает.

"Сначала нужно с Наталией поговорить, подумать, в каком ключе будет. Если действительно всё серьёзно, нужно встретиться и придумать концепцию такую, которая будет очень неординарной, чтобы это была не просто песня дуэтная, а опять же используя все мои балетные способности", — отметила звезда.