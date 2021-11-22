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Около трети россиян признались, что обманывали начальство ради больничного

При этом 73,2% соотечественников ходят на работу, даже если плохо себя чувствуют. А 47,4% опрошенных рассказали, что боятся сообщить руководству о недуге.

22 ноября, 12:12

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Почти треть россиян (27,18%) признались, что обманывали начальство, чтобы уйти на больничный. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу портала MyResume, где проводился тематический опрос.

Так, отмечается, что 19% участников опроса признались, что за текущий год хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине. Ещё 5,28% отсиживались дома из-за придуманной болезни два-три раза за год, 2,5% — три раза и более, а 0,4% — каждый месяц.

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При этом большинство россиян — 73,2% — ходят на работу даже при плохом самочувствии. 47,4% респондентов пожаловались, что боятся рассказать о недугах, так как руководство будет недовольно такими новостями. Согласно результатам опроса, 23% участников исследования указали, что администрация их компаний положительно относится к своевременному лечению работников, ещё 19,6% назвали начальство чрезмерно бдительным — они сами отправляют сотрудников к врачу при признаках недомогания. А 10% опрошенных не заботятся о мнении вышестоящих коллег.

Ранее Лайф рассказывал, что психолог Татьяна Тулупьева назвала три причины, почему работодатели охотнее берут мужчин. И первая из них — декретный отпуск, который может надолго лишить компанию даже ценной сотрудницы.

Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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