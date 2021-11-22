Около трети россиян признались, что обманывали начальство ради больничного

Почти треть россиян (27,18%) признались, что обманывали начальство, чтобы уйти на больничный. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу портала MyResume, где проводился тематический опрос.

Так, отмечается, что 19% участников опроса признались, что за текущий год хотя бы раз брали больничный по неуважительной причине. Ещё 5,28% отсиживались дома из-за придуманной болезни два-три раза за год, 2,5% — три раза и более, а 0,4% — каждый месяц.

При этом большинство россиян — 73,2% — ходят на работу даже при плохом самочувствии. 47,4% респондентов пожаловались, что боятся рассказать о недугах, так как руководство будет недовольно такими новостями. Согласно результатам опроса, 23% участников исследования указали, что администрация их компаний положительно относится к своевременному лечению работников, ещё 19,6% назвали начальство чрезмерно бдительным — они сами отправляют сотрудников к врачу при признаках недомогания. А 10% опрошенных не заботятся о мнении вышестоящих коллег.