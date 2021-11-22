Юрист Соловьёв рассказал о налоговых послаблениях в России с 1 января 2022 года

Многие россияне традиционно связывают начало нового года с повышением налогов, однако в 2022 году всё будет совсем иначе. Граждан ожидают налоговые послабления в виде снижения ставок или вовсе освобождения от обязанности уплачивать налог, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьёв.

В частности, с 1 января 2022 года организации общепита освобождаются от уплаты НДС.

"Это значит, что рестораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, столовые, закусочные и иные объекты общественного питания, в том числе пункты выездного обслуживания, получат возможность значительно поправить своё материальное положение в результате этой налоговой льготы", — цитирует эксперта агентство "Прайм".

Также заведения общепита, где работает больше 250 человек, в новом году смогут уплачивать страховые взносы по пониженной ставке (с части вознаграждения свыше МРОТ: по пенсионным взносам — 10%, по медицинским — 5%, по взносам "на больничные" — 0%). Чтобы получить эту льготу, они должны выполнить ряд условий: доход за предшествующий календарный год не должен превышать двух миллиардов рублей, а удельный вес доходов от реализации услуг общепита должен составлять не менее 70%. С 2024 года вступит в силу ещё один критерий — о соответствии размера выплачиваемой зарплаты среднестатистическому.

"Кроме того, будет упрощено проведение ряда административно-налоговых процедур. Например, организациям больше не нужно будет сдавать бухгалтерскую отчётность в другие госорганы, кроме налоговой инспекции по месту регистрации. С введением государственного ресурса бухотчётности все госорганы смогут получать информацию с него, не тревожа налогоплательщика", — добавил Соловьёв.

Помимо этого всем работникам будут предоставлены льготы по обложению НДФЛ компенсаций стоимости путёвки на отдых. Также увеличивается возраст, при котором не облагается НДФЛ компенсация путёвок для детей сотрудников, — с 16 до 18 лет, а для обучающихся очно — до 24 лет.