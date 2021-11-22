В Калифорнии 80 человек разграбили магазин люксовой одежды
Нескольких подозреваемых полицейские взяли по горячим следам, розыск остальных продолжается.
Кадр из видео © ТАСС / AP
В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды. Видео © Twitter / assako4
В городе Уолнат-Крик (штат Калифорния, США) полиция разыскивает около 80 человек, подозреваемых в спланированном ограблении магазина одежды. Об этом говорится в релизе, опубликованном местной полицией в "Твиттере".
"Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить в 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали воровать продукцию", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, нападение на магазин случилось вечером 19 ноября. Грабители напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры незамедлительно прибыли на место происшествия и смогли задержать машину с двумя злоумышленниками, один из которых был вооружён. Ещё одного подозреваемого поймали в окрестностях магазина с украденным. Злоумышленникам от 18 до 32 лет, их обвиняют в ограблении, сговоре и владении похищенными вещами. Другим участникам преступления удалось скрыться от полиции на автомобилях.
По данным правоохранителей, происшествие является спланированной акцией. Сейчас идёт активный поиск грабителей, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения.
Nordstrom — американская сеть магазинов класса люкс. В них продаётся одежда, обувь, сумки, ювелирные изделия, косметика, парфюмерия.
Лента новостей
Главврача больницы на Сахалине заподозрили в выдаче липовых QR-кодов и уничтожении вакцины
вчера в 23:13
Россиян предупредили о повышении цен на сладости перед Новым годом
вчера в 22:59
Хотел попробовать человечину: Задержанный после ДТП с выпавшим телом в Ленобласти признался в каннибализме
вчера в 22:45
Комментариев: 0