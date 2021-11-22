В Калифорнии 80 человек разграбили магазин люксовой одежды

В городе Уолнат-Крик (штат Калифорния, США) полиция разыскивает около 80 человек, подозреваемых в спланированном ограблении магазина одежды. Об этом говорится в релизе, опубликованном местной полицией в "Твиттере".

По данным ведомства, нападение на магазин случилось вечером 19 ноября. Грабители напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры незамедлительно прибыли на место происшествия и смогли задержать машину с двумя злоумышленниками, один из которых был вооружён. Ещё одного подозреваемого поймали в окрестностях магазина с украденным. Злоумышленникам от 18 до 32 лет, их обвиняют в ограблении, сговоре и владении похищенными вещами. Другим участникам преступления удалось скрыться от полиции на автомобилях.