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В Калифорнии 80 человек разграбили магазин люксовой одежды

Нескольких подозреваемых полицейские взяли по горячим следам, розыск остальных продолжается.

21 ноября, 23:28

Кадр из видео © ТАСС / AP

В Калифорнии 80 человек разграбили магазин одежды. Видео © Twitter / assako4

В городе Уолнат-Крик (штат Калифорния, США) полиция разыскивает около 80 человек, подозреваемых в спланированном ограблении магазина одежды. Об этом говорится в релизе, опубликованном местной полицией в "Твиттере".

"Сотрудники магазина Nordstrom начали звонить в 911, когда примерно 80 человек вошли в магазин и немедленно стали воровать продукцию", — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, нападение на магазин случилось вечером 19 ноября. Грабители напали на двоих сотрудников, одному брызнули в лицо перцовым спреем. Офицеры незамедлительно прибыли на место происшествия и смогли задержать машину с двумя злоумышленниками, один из которых был вооружён. Ещё одного подозреваемого поймали в окрестностях магазина с украденным. Злоумышленникам от 18 до 32 лет, их обвиняют в ограблении, сговоре и владении похищенными вещами. Другим участникам преступления удалось скрыться от полиции на автомобилях.

По данным правоохранителей, происшествие является спланированной акцией. Сейчас идёт активный поиск грабителей, офицеры изучают записи с камер видеонаблюдения.

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Nordstrom — американская сеть магазинов класса люкс. В них продаётся одежда, обувь, сумки, ювелирные изделия, косметика, парфюмерия.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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