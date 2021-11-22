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Россиян предупредили о повышении цен на сладости перед Новым годом

Производители обосновывают рост стоимости товаров подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

21 ноября, 22:59

Фото © ТАСС / Донат Сорокин

Производители сладостей намерены повысить цены на продукцию перед Новым годом. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на ретейлеров.

В сети "Верный" отметили, что получили письмо от компании "Акконд", в котором производитель анонсировал планы увеличить ценник на различные товары от 4,7 до 20,5% с 1 декабря. Поставщик объяснил это подорожанием сырья, упаковочных и горюче-смазочных материалов.

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"Мы ежегодно получаем подобные письма в период повышенного спроса на сладости — перед Новым годом. Это говорит о том, что поставщики не упускают возможности воспользоваться кратковременной конъюнктурой рынка", — прокомментировали в торговой сети.

Там добавили, что повышение цен на продукцию компании пока находится на рассмотрении. В то же время отпускную стоимость товаров других производителей уже пересмотрели. Так, "Красный Октябрь", "Бабаевский" (входят в компанию "Объединённые кондитеры") и "Коркунов" повысили расценки на 6%.

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В X5 Group ("Пятерочка", "Перекрёсток" и "Карусель") рассказали, что поставщики объясняют рост отпускных цен повышением затрат на муку, сахар, жиры и другие составляющие. В свою очередь в компании "Утконос онлайн" сообщили, что производители обосновывают подорожание ростом цен на логистику и сырьё — сахар, какао, фундук и патоку.

В пресс-службе Минсельхоза подчеркнули, что предприятия российской кондитерской отрасли сейчас работают в условиях значительного роста издержек.

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"Это связано с удорожанием упаковки, сырья, электроэнергии, транспортных услуг и других составляющих себестоимости. При этом производители сдерживают резкий рост цен на свою продукцию, в том числе оптимизируя внутренние процессы и сокращая маржинальность", — рассказали в ведомстве.

Там добавили, что рост отпускной стоимости кондитерских изделий затрагивает только отдельные предприятия и ассортиментные позиции и не носит системного характера.

Ранее в "Руспродсоюзе" анонсировали рост цен на овощи перед Новым годом. Представитель ассоциации Ирина Нагайцева представитель ассоциации "Руспродсоюз" Ирина Нагайцева.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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