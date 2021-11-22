23-летний Егор К., подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в Ленобласти, признался, что в 2020 году зарезал человека и совершил акт каннибализма. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".

Парень рассказал следователям, что в сентябре прошлого года в Сосновке убил 38-летнего мужчину для того, чтобы попробовать человеческую плоть на вкус. Тогда на уши подняли весь район, однако преступнику удалось скрыться. В понедельник полиция начнёт проверку его показаний — следователи посетят адреса, которые указал Егор.