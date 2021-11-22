Хотел попробовать человечину: Один из задержанных за убийство маляра в Ленобласти признался в каннибализме
Егор рассказал на допросе, что в сентябре прошлого года зарезал незнакомого человека. В понедельник следователи начнут проверку его показаний.
Фото © Telegram / Mash
23-летний Егор К., подозреваемый в убийстве 50-летнего мужчины в Ленобласти, признался, что в 2020 году зарезал человека и совершил акт каннибализма. Об этом сообщает телеграм-канал "Mash на Мойке".
Парень рассказал следователям, что в сентябре прошлого года в Сосновке убил 38-летнего мужчину для того, чтобы попробовать человеческую плоть на вкус. Тогда на уши подняли весь район, однако преступнику удалось скрыться. В понедельник полиция начнёт проверку его показаний — следователи посетят адреса, которые указал Егор.
Напомним, ранее были задержаны подозреваемые в убийстве мужчины, чьё изуродованное тело вывалилось из их машины при ДТП на трассе А121 "Сортавала". Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива. Труп злоумышленники хотели закопать в лесу, но довезти его туда не смогли. Также выяснилось, что они устроили пожар на месте расправы.
Комментариев: 0