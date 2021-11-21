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Раскрыты личности подозреваемых в убийстве мужчины, чьё тело выпало из авто в Ленобласти

При этом всего задержанных было трое, однако причастность последнего к расправе пока не установлена.

21 ноября, 09:54
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<p>Ян Щ. (слева) и Егор К. Фото © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Ян Щ. (слева) и Егор К. Фото © Telegram / SHOT

Подозреваемыми в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого вывалилось из машины после ДТП на трассе в Ленобласти, оказались 26-летний Ян Щ. и 23-летний Егор К. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Отмечается, что незадолго до расправы между 50-летним Аркади К. и Яном произошла ссора. Парня избили, и тот, решив отомстить, позвал на помощь Егора. Приятели приехали в гаражный кооператив, где находился оппонент, и жестоко расправились с ним. Тело они решили закопать в лесу, но до назначенного места так и не доехали. Всего в машине, которая по пути попала в ДТП, ехали три человека. Причастность к убийству третьего в данный момент устанавливается.

Напомним, трёх человек задержали после того, как в результате ДТП на трассе А-121 "Сортавала" из их машины вывалилось тело мужчины. Погибшим оказался 50-летний маляр гаражного кооператива.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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