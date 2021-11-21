Раскрыты личности подозреваемых в убийстве мужчины, чьё тело выпало из авто в Ленобласти

Подозреваемыми в убийстве 50-летнего мужчины, тело которого вывалилось из машины после ДТП на трассе в Ленобласти, оказались 26-летний Ян Щ. и 23-летний Егор К. Об этом пишет телеграм-канал SHOT .

Отмечается, что незадолго до расправы между 50-летним Аркади К. и Яном произошла ссора. Парня избили, и тот, решив отомстить, позвал на помощь Егора. Приятели приехали в гаражный кооператив, где находился оппонент, и жестоко расправились с ним. Тело они решили закопать в лесу, но до назначенного места так и не доехали. Всего в машине, которая по пути попала в ДТП, ехали три человека. Причастность к убийству третьего в данный момент устанавливается.