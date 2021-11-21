Арбитры из Латвии рассудят матч "Мальмё" — "Зенит" в Лиге чемпионов
Встреча состоится в Швеции 23 ноября. Для команды Сергея Семака это будет одна из решающих игр в турнире.
Фото © ТАСС / EPA / FRIEDEMANN
Латвийская бригада арбитров во главе с Андрисом Трейманисом рассудит матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов "Мальмё" – "Зенит".
Помогать Трейманису будут его соотечественники Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, четвёртым арбитром назначен Александр Голубев, также представляющий Латвию. За работу VAR будут отвечать Жоау Пиньейру (Португалия) и его помощник Вилли Делажо (Франция).
Матч состоится 23 ноября в Швеции. Встреча станет одной из решающих для команды Сергея Семака в Лиге чемпионов.
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