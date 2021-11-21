Арбитры из Латвии рассудят матч "Мальмё" — "Зенит" в Лиге чемпионов

Помогать Трейманису будут его соотечественники Харалдс Гудерманис и Алексей Спасенников, четвёртым арбитром назначен Александр Голубев, также представляющий Латвию. За работу VAR будут отвечать Жоау Пиньейру (Португалия) и его помощник Вилли Делажо (Франция).