Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил УЕФА провести матч пятого тура Лиги Европы на нейтральном поле из-за ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом пишет Area Napoli.

"У меня есть большие опасения относительно поездки в Москву. Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном стадионе, но мою идею не приняли во внимание", — заявил Де Лаурентис.