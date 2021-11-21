"Есть большие опасения": Президент "Наполи" предложил провести матч против "Спартака" не в Москве
Напомним, в первой встрече красно-белые одолели итальянскую команду и одержали пока что единственную победу.
Фото: ФК "Спартак-Москва"
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис предложил УЕФА провести матч пятого тура Лиги Европы на нейтральном поле из-за ситуации с коронавирусом в РФ. Об этом пишет Area Napoli.
"У меня есть большие опасения относительно поездки в Москву. Пару недель назад я предложил УЕФА найти решение, которое гарантировало бы большую безопасность. Я предлагал провести матч на нейтральном стадионе, но мою идею не приняли во внимание", — заявил Де Лаурентис.
Добавим, что встреча пройдёт 25 ноября в Москве. Начало игры — в 18:30. В первой игре команда Руя Витории вырвала победу, которая пока что является для неё единственной в Лиге Европы.
Комментариев: 0