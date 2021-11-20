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Сложный для судейства матч: "Спартак" проиграл "Краснодару" в чемпионате России

Победный гол с пенальти забил Гжегож Крыховяк, в ходе сезона перешедший в стан южан из "Локомотива".

20 ноября, 18:00
<p>Фото © ФК "Спартак"</p>

Фото © ФК "Спартак"

"Краснодар" на своём поле победил московский "Спартак" в матче 15-го тура чемпионата России по футболу со счётом 2:1. Судил игру арбитр из Люберец Алексей Сухой.

В первом тайме на гол Джона Кордобы гости ответили точным ударом Александра Соболева с пенальти. Победный гол на 61-й минуте забил Гжегож Крыховяк, в ходе сезона перешедший в "Краснодар" из "Локомотива". Он также реализовал 11-метровый удар.

Матч ознаменовался несколькими спорными судейскими решениями. Сначала арбитр не поставил пенальти после падения спартаковца Джордана Ларссона в штрафной хозяев. Неоднозначным было и решение о назначение 11-метрового в ворота "быков" перед перерывом, когда у лицевой линии поля боролись защитник "Краснодара" Сергей Петров и хавбек красно-белых Михаил Игнатов.

Южане набрали 24 очка и поднялись на пятое место в турнирной таблице чемпионата России. "Спартак" с 19 баллами занимает десятую позицию.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 15-й тур

"Краснодар" — "Спартак" — 2:1

Голы: Кордоба 16' (1:0), Соболев, с пенальти 45+4' (1:1), Крыховяк, с пенальти 61' (2:1)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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