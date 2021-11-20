Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник заявил, что судейство в матче 15-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" было безобразным. Об этом он рассказал журналистам.

На 34-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Мурило. Он получил прямую красную карточку, сбив выбегавшего один на один с голкипером форварда "Ахмата" Артёма Архипова.

"Безобразное судейство! Будем подавать протест. Судейство такое, что даже нечего вам сказать", — заявил Плутник.

Прошедшая на "РЖД-арене" в Москве встреча завершилась победой "Ахмата" со счётом 2:1. В составе грозненского клуба по голу забили Даниил Уткин и Артём Полярус. Во втором тайме окончательный результат установил нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович.