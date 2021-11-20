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"Безобразие": "Локомотив" подаст протест на судейство после поражения от "Ахмата"

С 25 очками "Локомотив" остался на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

20 ноября, 17:36
<p>Фото © ФК "Локомотив"</p>

Фото © ФК "Локомотив"

Председатель совета директоров московского "Локомотива" Александр Плутник заявил, что судейство в матче 15-го тура чемпионата России с грозненским "Ахматом" было безобразным. Об этом он рассказал журналистам.

На 34-й минуте "Локомотив" остался в меньшинстве из-за удаления бразильского защитника Мурило. Он получил прямую красную карточку, сбив выбегавшего один на один с голкипером форварда "Ахмата" Артёма Архипова.

"Безобразное судейство! Будем подавать протест. Судейство такое, что даже нечего вам сказать", — заявил Плутник.

Без Смолова очень трудно: "Локомотив" в меньшинстве проиграл "Ахмату" в домашнем матче чемпионата России

Без Смолова очень трудно: "Локомотив" в меньшинстве проиграл "Ахмату" в домашнем матче чемпионата России

Прошедшая на "РЖД-арене" в Москве встреча завершилась победой "Ахмата" со счётом 2:1. В составе грозненского клуба по голу забили Даниил Уткин и Артём Полярус. Во втором тайме окончательный результат установил нападающий "Локомотива" Виталий Лисакович.

Железнодорожники с 25 очками остались на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России. "Ахмат" набрал 21 балл и поднялся на восьмое место.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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