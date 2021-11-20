"Манчестер Юнайтед" на выезде потерпел крупное поражение от "Уотфорда" в 12-м туре чемпионата Англии по футболу со счётом 1:4. Встреча состоялась на стадионе "Викаридж Роуд".

В составе хозяев по голу забили норвежский нападающий Джошуа Кинг, сенегальский полузащитник Исмаила Сарр, бразильский форвард Жуан Педро и нигерийский голеадор Эммануэль Деннис. При этом два гола "Уотфорд" забил в компенсированное к основному время. Автором единственного гола манкунианцев стал голландский полузащитник Донни ван де Бек.

С середины второго тайма "Манчестер Юнайтед" играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён капитан команды Гарри Магуайр.

Поражение стало для "красных дьяволов" пятым в семи последних турах чемпионата Англии. С 17 очками команда опустилась на седьмое место в таблице. "Уотфорд" набрал 13 баллов, поднявшись на 16-ю позицию.

Ранее сообщалось, что руководители МЮ приняли решение уволить главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Отставка состоится после того, как будет найдена подходящая кандидатура на замену норвежскому специалисту.