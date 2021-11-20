Новый провал Сульшера: "Манчестер Юнайтед" потерпел пятое поражение в семи последних турах чемпионата Англии
В середине второго тайма манкунианцы остались в меньшинстве после удаления Гарри Магуайра.
Фото © Английская премьер-лига
"Манчестер Юнайтед" на выезде потерпел крупное поражение от "Уотфорда" в 12-м туре чемпионата Англии по футболу со счётом 1:4. Встреча состоялась на стадионе "Викаридж Роуд".
В составе хозяев по голу забили норвежский нападающий Джошуа Кинг, сенегальский полузащитник Исмаила Сарр, бразильский форвард Жуан Педро и нигерийский голеадор Эммануэль Деннис. При этом два гола "Уотфорд" забил в компенсированное к основному время. Автором единственного гола манкунианцев стал голландский полузащитник Донни ван де Бек.
С середины второго тайма "Манчестер Юнайтед" играл в меньшинстве. За две жёлтые карточки с поля был удалён капитан команды Гарри Магуайр.
Поражение стало для "красных дьяволов" пятым в семи последних турах чемпионата Англии. С 17 очками команда опустилась на седьмое место в таблице. "Уотфорд" набрал 13 баллов, поднявшись на 16-ю позицию.
Ранее сообщалось, что руководители МЮ приняли решение уволить главного тренера клуба Уле Гуннара Сульшера. Отставка состоится после того, как будет найдена подходящая кандидатура на замену норвежскому специалисту.
Чемпионат Англии по футболу
Премьер-лига. 12-й тур
"Уотфорд" – "Манчестер Юнайтед" — 4:1
Голы: Кинг 28' (1:0), Сарр 44' (2:0), ван де Бек 50' (2:1), Педро 90+2' (3:1), Деннис 90+6' (4:1)
Комментариев: 0