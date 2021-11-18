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СМИ: Руководство МЮ решило уволить Сульшера с поста главного тренера

Отставка состоится, когда будет найдена подходящая кандидатура на замену норвежцу.

18 ноября, 12:44
<p>Фото © Английская премьер-лига</p>

Фото © Английская премьер-лига

Руководители "Манчестер Юнайтед" приняли решение уволить главного тренера команду Уле Гуннара Сульшера. Об этом передаёт Transfer News Live.

Сообщается, что отставка состоится после того, как будет найдена подходящая кандидатура на замену норвежскому специалисту.

Ранее стало известно, что боссы МЮ намерены убедить бывшего главного тренера мадридского "Реала" Зинедина Зидана возглавить команду. При этом сам француз пока не готов приступить к работе на Туманном Альбионе.

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В турнирной таблице чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" занимает шестое место, набрав в 11 матчах 17 очков. В шести последних турах подопечные Сульшера потерпели четыре поражения.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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