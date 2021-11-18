"Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера

Волгоградский "Ротор" объявил об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова со своего поста.

"Сегодня спортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон", — говорится в сообщении.

В клубе также поблагодарили Хохлова за работу. Исполнять обязанности наставника команды в ближайших матчах будет Алексей Жданов.