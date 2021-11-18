НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера

Недавний участник премьер-лиги не может одержать победу в последних десяти матчах ФНЛ.

18 ноября, 12:34

Фото © ФК "Ротор"

Волгоградский "Ротор" объявил об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова со своего поста.

"Сегодня спортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон", — говорится в сообщении.

В клубе также поблагодарили Хохлова за работу. Исполнять обязанности наставника команды в ближайших матчах будет Алексей Жданов.

Адвокат оценил шансы экс-тренера "Динамо" Хохлова получить от Facebook 150 млн за вечный бан

Адвокат оценил шансы экс-тренера "Динамо" Хохлова получить от Facebook 150 млн за вечный бан

Добавим, что "Ротор" не может одержать победу в последних десяти матчах в ФНЛ. По итогам 23 туров волгоградцы располагаются на 16-м месте, находясь в двух очках от зоны вылета. В последней встрече "Ротор" дома проиграл одному из аутсайдеров сезона — липецкому "Металлургу".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1