"Ротор" объявил об уходе Дмитрия Хохлова с поста главного тренера
Недавний участник премьер-лиги не может одержать победу в последних десяти матчах ФНЛ.
Фото © ФК "Ротор"
Волгоградский "Ротор" объявил об уходе главного тренера команды Дмитрия Хохлова со своего поста.
"Сегодня спортивный клуб "Ротор" и главный тренер команды Дмитрий Хохлов решили прекратить сотрудничество по взаимному согласию сторон", — говорится в сообщении.
В клубе также поблагодарили Хохлова за работу. Исполнять обязанности наставника команды в ближайших матчах будет Алексей Жданов.
Добавим, что "Ротор" не может одержать победу в последних десяти матчах в ФНЛ. По итогам 23 туров волгоградцы располагаются на 16-м месте, находясь в двух очках от зоны вылета. В последней встрече "Ротор" дома проиграл одному из аутсайдеров сезона — липецкому "Металлургу".
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