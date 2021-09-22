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Адвокат оценил шансы экс-тренера "Динамо" Хохлова получить от Facebook 150 млн за вечный бан

Собеседник Лайфа полагает, что спортивному функционеру следовало требовать большую сумму по данному иску.

22 сентября, 17:00
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fc.rotor" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК "Ротор"</a></p>

Фото © VK / СК "Ротор"

Экс-тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов поступил правильно, подав в суд на "Фейсбук" из-за постоянных блокировок его фамилии, считает доктор юридических наук Игорь Трунов. По его мнению, это лишь частный случай проявления целого ряда проблем в работе соцсети.

"Цензура на Facebook жёстче, чем во времена Советского Союза коммунисты устраивали. Поведение сотрудников Facebook отвратительное, они ничего не объясняют, выдерживают огромные паузы, злоупотребляют своими возможностями. Получить ответ, за что вас ограничивают в свободе слова, свободе выражения ваших мыслей, невозможно", — сказал адвокат в беседе с Лайфом.

Он отметил, что это уже не первый иск к компании. Ещё одна проблема заключается в том, что у "Фейсбука" нет представительства в России. По словам Трунова, инструменты воздействия есть, но только через судебные решения. Он также добавил, что суд вряд ли удовлетворит требование Хохлова о выплате компанией компенсации в размере 150 миллионов рублей за моральный вред и ущерб деловой репутации. Однако, согласно мировой практике, нужно требовать большую сумму, чтобы потом суд снизил её до приемлемого уровня.

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Напомним, тренер Дмитрий Хохлов подал на Facebook в суд, так как социальная сеть блокирует его фамилию при каждом упоминании из-за того, что расценивает слово "хохол" как оскорбление украинцев.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева
Юлия Исупова
Юлия Исупова

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