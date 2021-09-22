Адвокат оценил шансы экс-тренера "Динамо" Хохлова получить от Facebook 150 млн за вечный бан

"Цензура на Facebook жёстче, чем во времена Советского Союза коммунисты устраивали. Поведение сотрудников Facebook отвратительное, они ничего не объясняют, выдерживают огромные паузы, злоупотребляют своими возможностями. Получить ответ, за что вас ограничивают в свободе слова, свободе выражения ваших мыслей, невозможно", — сказал адвокат в беседе с Лайфом.

Он отметил, что это уже не первый иск к компании. Ещё одна проблема заключается в том, что у "Фейсбука" нет представительства в России. По словам Трунова, инструменты воздействия есть, но только через судебные решения. Он также добавил, что суд вряд ли удовлетворит требование Хохлова о выплате компанией компенсации в размере 150 миллионов рублей за моральный вред и ущерб деловой репутации. Однако, согласно мировой практике, нужно требовать большую сумму, чтобы потом суд снизил её до приемлемого уровня.