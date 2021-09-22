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"Попадаем в бан на неделю": Экс-тренер "Динамо" Хохлов будет судиться с Facebook из-за своей фамилии

Происходит это из-за того, что социальная сеть считает это оскорблением народа Украины.

22 сентября, 12:24
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fc.rotor?z=photo-152383767_457268595/wall-152383767_152808" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК "Ротор"</a></p>

Фото © VK / СК "Ротор"

Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов будет судиться с Facebook из-за блокировки его фамилии. Об этом сообщает издание "Октагон".

"Проблема в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья не можем нормально пользоваться "Фейсбуком". Мне многие звонили и говорили о том, что при каждом упоминании фамилия блокируется, а они попадают в бан на неделю", — подчеркнул Хохлов.

Легенда "Динамо" Хохлов стал главным тренером вылетевшего в ФНЛ "Ротора"

Легенда "Динамо" Хохлов стал главным тренером вылетевшего в ФНЛ "Ротора"

Происходит это из-за того, что социальная сеть расценивает слово "хохлов" как оскорбление украинцев.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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