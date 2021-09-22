"Попадаем в бан на неделю": Экс-тренер "Динамо" Хохлов будет судиться с Facebook из-за своей фамилии
Происходит это из-за того, что социальная сеть считает это оскорблением народа Украины.
Фото © VK / СК "Ротор"
Главный тренер волгоградского "Ротора" Дмитрий Хохлов будет судиться с Facebook из-за блокировки его фамилии. Об этом сообщает издание "Октагон".
"Проблема в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья не можем нормально пользоваться "Фейсбуком". Мне многие звонили и говорили о том, что при каждом упоминании фамилия блокируется, а они попадают в бан на неделю", — подчеркнул Хохлов.
Происходит это из-за того, что социальная сеть расценивает слово "хохлов" как оскорбление украинцев.
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