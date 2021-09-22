"Проблема в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья не можем нормально пользоваться "Фейсбуком". Мне многие звонили и говорили о том, что при каждом упоминании фамилия блокируется, а они попадают в бан на неделю", — подчеркнул Хохлов.