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"Нижний Новгород" обыграл "Динамо" из Барнаула в Кубке России

Сибиряки, таким образом, потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив в двух матчах.

22 сентября, 11:46
<p>Фото © VK / <a href="https://vk.com/fcnn_ru?z=photo-96863727_457306813/wall-96863727_241293" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Футбольный клуб "Нижний Новгород"</a></p>

Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"

Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл барнаульское "Динамо" со счётом 1:0 в матче элитного группового раунда Кубка России.

Автором единственного гола стал Илья Берковский. Мяч ему удалось забить в самом начале встречи. После этого нижегородцы сумели довести дело до победы.

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Таким образом, "Динамо" из Барнаула лишилось шансов на попадание в плей-офф Кубка России после поражения от воронежского "Факела" и "Нижнего Новгорода".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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