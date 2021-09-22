"Нижний Новгород" обыграл "Динамо" из Барнаула в Кубке России
Сибиряки, таким образом, потеряли шансы на выход в плей-офф, уступив в двух матчах.
Фото © VK / Футбольный клуб "Нижний Новгород"
Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл барнаульское "Динамо" со счётом 1:0 в матче элитного группового раунда Кубка России.
Автором единственного гола стал Илья Берковский. Мяч ему удалось забить в самом начале встречи. После этого нижегородцы сумели довести дело до победы.
Таким образом, "Динамо" из Барнаула лишилось шансов на попадание в плей-офф Кубка России после поражения от воронежского "Факела" и "Нижнего Новгорода".
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