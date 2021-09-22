"Нижний Новгород" обыграл "Динамо" из Барнаула в Кубке России

Футбольный клуб "Нижний Новгород" на выезде обыграл барнаульское "Динамо" со счётом 1:0 в матче элитного группового раунда Кубка России.

Автором единственного гола стал Илья Берковский. Мяч ему удалось забить в самом начале встречи. После этого нижегородцы сумели довести дело до победы.