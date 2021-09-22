Новичок сборной России Агаларов рассказал, за какую команду хотел бы играть

Новичок сборной России по футболу и нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в интервью пресс-службе национальной команды рассказал, что у него нет конкретной команды, за которую он хотел бы играть в будущем.

"Нет такого, что где-то хотел бы поиграть, а где-то нет. Хотелось бы поиграть в любом топ-клубе топ-чемпионата. В "Барселоне" — почему бы и нет?" — признался Агаларов.

Кроме того, он назвал португальца Криштиану Роналду своим любимым футболистом и признался, что был удивлён из-за его перехода в "Манчестер Юнайтед".