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Новичок сборной России Агаларов рассказал, за какую команду хотел бы играть

Он также признался, что его любимым футболистом является игрок МЮ Криштиану Роналду.

22 сентября, 11:33
<p>Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе</p>

Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе

Новичок сборной России по футболу и нападающий "Уфы" Гамид Агаларов в интервью пресс-службе национальной команды рассказал, что у него нет конкретной команды, за которую он хотел бы играть в будущем.

"Нет такого, что где-то хотел бы поиграть, а где-то нет. Хотелось бы поиграть в любом топ-клубе топ-чемпионата. В "Барселоне" — почему бы и нет?" — признался Агаларов.

Кроме того, он назвал португальца Криштиану Роналду своим любимым футболистом и признался, что был удивлён из-за его перехода в "Манчестер Юнайтед".

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Ранее Лайф сообщал, что лучшего бомбардира РПЛ Гамида Агаларова включили в расширенный состав сборной России по футболу для подготовки к матчам против Словакии и Словении.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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