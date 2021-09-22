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Российского футболиста дисквалифицировали на 48 матчей

Теперь он не сможет выходить на поле в течение ближайших двух лет.

22 сентября, 10:31
<p>Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Российского футболиста Рашида Арсанукаева, который выступает за австрийский клуб "Виктория Брегенц" дисквалифицировали на 48 матчей, сообщает Kronen Zeitung.

По данным издания, во время матча девятой австрийской лиги против команды "Гёфис" он сначала ударил соперника головой, за что получил вторую жёлтую карточку. После этого он сломал ему нос — в знак несогласия с решением арбитра.

Тренера "Алании" Гогниева дисквалифицировали на пять матчей за нецензурную лексику

Тренера "Алании" Гогниева дисквалифицировали на пять матчей за нецензурную лексику

Теперь он не сможет выходить на поле до осени 2023 года. Пострадавший футболист уже перенёс операцию и сможет возобновить игры через несколько недель.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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