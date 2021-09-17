Тренера "Алании" Гогниева дисквалифицировали на пять матчей за нецензурную лексику

Главного тренера владикавказской "Алании" Спартака Гогниева дисквалифицировали за использование нецензурной лексики в матче 11-го тура первенства ФНЛ против астраханского "Волгаря" (1:1). Об этом сообщается на сайте РФС.

Гогниева отстранили на пять матчей и оштрафовали на 100 тысяч рублей. КДК РФС наказал его за "оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча, соперников и иных лиц, выразившееся в использовании ненормативной лексики".

По такой же причине был дисквалифицирован защитник "Алании" Хетаг Кочиев и тренер вратарей команды Максим Фролкин. Они пропустят по четыре матча ФНЛ. Кроме того, Фролкина оштрафовали на 100 тысяч рублей.

"Алания" занимает шестое место в таблице первенства ФНЛ, набрав в 11 матчах 19 очков. Её опережают "Оренбург" (25 баллов), московское "Торпедо" (25), столичный "Спартак-2" (22), воронежский "Факел" (21) и "СКА-Хабаровск" (20).