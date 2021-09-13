Бывший врач ФК "Алания" оказался в больнице из-за медовика с плесенью
Любимый десерт мужчина приобрёл в одном из сетевых супермаркетов в Пятигорске, но из-за слабого зрения не заметил, что угощение уже не пригодно для употребления в пищу.
Фото © Pexels
Бывший врач осетинской "Алании" и сочинской "Жемчужины" Асланбек Урумов оказался в одной из больниц Пятигорска из-за отравления, пишет kp.ru. Причиной стал его любимый торт медовик, который мужчина приобрёл в супермаркете у дома. Съев небольшой кусочек, Асланбек почувствовал себя нехорошо. Состояние ухудшалось настолько быстро, что мужчина, будучи медиком, принял решение обратиться в ближайшее медучреждение.
Пострадавший Асланбек Урумов.
Фото © kp.ru
Получив первую помощь и необходимые назначения, Асланбек от госпитализации отказался. Вернувшись домой, он дождался прихода супруги, чтобы вместе изучить этикетку и сроки годности угощения — у 68-летнего мужчины очень слабое зрение, поэтому самому справиться с этим было бы сложно. Срок годности оказался в порядке, а вот содержимое коробки — нет: весь торт был покрыт плесенью.
"Я был уверен, что в крупном сетевом магазине не будут продавать испорченные продукты. Даже подумать не мог, что такое может случиться. Я рассказал обо всём дочери, она позвонила в магазин, попросила снять всю партию с продажи, чтобы больше никто не пострадал. Но ей там ответили, что вся продукция у них хранится правильно и ничего подобного быть не может", — возмущается Асланбек.
Сейчас мужчине гораздо лучше, но его дочь всё равно готовит обращение в правоохранительные органы, чтобы привлечь виновных к ответственности.
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