Бывший врач ФК "Алания" оказался в больнице из-за медовика с плесенью

Бывший врач осетинской "Алании" и сочинской "Жемчужины" Асланбек Урумов оказался в одной из больниц Пятигорска из-за отравления, пишет kp.ru. Причиной стал его любимый торт медовик, который мужчина приобрёл в супермаркете у дома. Съев небольшой кусочек, Асланбек почувствовал себя нехорошо. Состояние ухудшалось настолько быстро, что мужчина, будучи медиком, принял решение обратиться в ближайшее медучреждение.

Пострадавший Асланбек Урумов. Фото © kp.ru

Получив первую помощь и необходимые назначения, Асланбек от госпитализации отказался. Вернувшись домой, он дождался прихода супруги, чтобы вместе изучить этикетку и сроки годности угощения — у 68-летнего мужчины очень слабое зрение, поэтому самому справиться с этим было бы сложно. Срок годности оказался в порядке, а вот содержимое коробки — нет: весь торт был покрыт плесенью.

"Я был уверен, что в крупном сетевом магазине не будут продавать испорченные продукты. Даже подумать не мог, что такое может случиться. Я рассказал обо всём дочери, она позвонила в магазин, попросила снять всю партию с продажи, чтобы больше никто не пострадал. Но ей там ответили, что вся продукция у них хранится правильно и ничего подобного быть не может", — возмущается Асланбек.