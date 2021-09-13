Дело о дезертирстве завели на "солдата-грибника" с автоматом, таинственно исчезнувшего в лесу под Кировом

Военные и полиция четвёртые сутки не могут выйти на след вооружённого солдата-грибника, исчезнувшего в лесу в Кировской области. По данным источника Лайфа, в общей сложности 24-летнего Рустама Н. сейчас ищут 120 человек, в том числе бойцы ОМОНа и кинологи, а также задействовано два вертолёта.

Как утверждают в воинской части ракетного полка, Рустам отпросился у командира роты сходить в лес за грибами. Однако собаки взяли след в нескольких километрах от полигона. Солдат, как пояснил источник, прошёл около километра вдоль дороги, а потом след потерялся. При себе у парня автомат Калашникова без боезапаса.

По факту случившегося военный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Дезертирство".