Дело о дезертирстве завели на "солдата-грибника" с автоматом, таинственно исчезнувшего в лесу под Кировом
По нашим данным, срочник прошёл около километра вдоль дороги, а потом его след потерялся. В поисках задействовано 120 человек и два вертолёта, однако результатов они пока не дали.
Рустам Н. Фото © LIFE
Военные и полиция четвёртые сутки не могут выйти на след вооружённого солдата-грибника, исчезнувшего в лесу в Кировской области. По данным источника Лайфа, в общей сложности 24-летнего Рустама Н. сейчас ищут 120 человек, в том числе бойцы ОМОНа и кинологи, а также задействовано два вертолёта.
Как утверждают в воинской части ракетного полка, Рустам отпросился у командира роты сходить в лес за грибами. Однако собаки взяли след в нескольких километрах от полигона. Солдат, как пояснил источник, прошёл около километра вдоль дороги, а потом след потерялся. При себе у парня автомат Калашникова без боезапаса.
По факту случившегося военный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Дезертирство".
Об исчезновении бойца стало известно 10 сентября. По версии руководства части, никакой самоволки не было. Лайф также узнал, что в воинской части солдата уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример.
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