В Кировской области целые сутки ищут в лесу "солдата-грибника" с автоматом

Солдат воинской части ракетного полка в Кировской области Рустам Н. с незаряженным автоматом Калашникова покинул местный полигон ещё вчера, с тех пор его местонахождение неизвестно. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, парень самовольно сбежал из части, но есть и другая версия событий.

Руководству части, как выяснил Лайф, доложили, что солдат стоял в карауле на КПП, когда на полигоне проводились командно-штабные тренировки. Парень якобы отпросился у командира роты в лесной массив за грибами и там потерялся.

На данный момент поисками срочника занимаются сотрудники полиции, ОМОН и целый состав воинской части. По данным нашего источника, к поискам были привлечены кинологи, однако их работа затруднена, так как накануне прошёл дождь и след взять проблематично. Лайф узнал, что в воинской части бойца уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример.