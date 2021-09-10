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В Кировской области целые сутки ищут в лесу "солдата-грибника" с автоматом

По версии руководства части, никакой самоволки не было — срочник отпросился у командира роты в лесной массив за грибами и, похоже, потерялся.

10 сентября, 16:32
<p>Тот самый солдат Рустам Н. Фото © LIFE</p>

Тот самый солдат Рустам Н. Фото © LIFE

Солдат воинской части ракетного полка в Кировской области Рустам Н. с незаряженным автоматом Калашникова покинул местный полигон ещё вчера, с тех пор его местонахождение неизвестно. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, парень самовольно сбежал из части, но есть и другая версия событий.

Руководству части, как выяснил Лайф, доложили, что солдат стоял в карауле на КПП, когда на полигоне проводились командно-штабные тренировки. Парень якобы отпросился у командира роты в лесной массив за грибами и там потерялся.

На данный момент поисками срочника занимаются сотрудники полиции, ОМОН и целый состав воинской части. По данным нашего источника, к поискам были привлечены кинологи, однако их работа затруднена, так как накануне прошёл дождь и след взять проблематично. Лайф узнал, что в воинской части бойца уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример.

В Забайкалье срочник сбежал из части, чтобы навестить больную маму

В Забайкалье срочник сбежал из части, чтобы навестить больную маму

Ранее Лайф рассказывал, как призывник из Казахстана предпринял дерзкую попытку сбежать из армии. Сотрудники военкомата не сразу смогли его поймать, пришлось искать силами полиции.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина
Леонид Хромов
Леонид Хромов

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