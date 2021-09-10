В Кировской области целые сутки ищут в лесу "солдата-грибника" с автоматом
По версии руководства части, никакой самоволки не было — срочник отпросился у командира роты в лесной массив за грибами и, похоже, потерялся.
Тот самый солдат Рустам Н. Фото © LIFE
Солдат воинской части ракетного полка в Кировской области Рустам Н. с незаряженным автоматом Калашникова покинул местный полигон ещё вчера, с тех пор его местонахождение неизвестно. По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, парень самовольно сбежал из части, но есть и другая версия событий.
Руководству части, как выяснил Лайф, доложили, что солдат стоял в карауле на КПП, когда на полигоне проводились командно-штабные тренировки. Парень якобы отпросился у командира роты в лесной массив за грибами и там потерялся.
На данный момент поисками срочника занимаются сотрудники полиции, ОМОН и целый состав воинской части. По данным нашего источника, к поискам были привлечены кинологи, однако их работа затруднена, так как накануне прошёл дождь и след взять проблематично. Лайф узнал, что в воинской части бойца уважали, ни с кем из сослуживцев он не конфликтовал, а командиры всегда ставили его в пример.
Ранее Лайф рассказывал, как призывник из Казахстана предпринял дерзкую попытку сбежать из армии. Сотрудники военкомата не сразу смогли его поймать, пришлось искать силами полиции.
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