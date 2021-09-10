Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Временно исполнять обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева будет его первый заместитель Александр Чуприян. Такое распоряжение подписал в пятницу президент России Владимир Путин.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <…> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", — говорится в документе.

Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.