Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС
Генерал-полковник внутренней службы был первым заместителем трагически погибшего Евгения Зиничева, которого сегодня похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.
Фото © МЧС России
Временно исполнять обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева будет его первый заместитель Александр Чуприян. Такое распоряжение подписал в пятницу президент России Владимир Путин.
"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <…> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", — говорится в документе.
Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.
Как ранее сообщал Лайф, трагически погибшего Евгения Зиничева сегодня похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом для прессы режиме. Министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.
Напомним, что Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент России Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.
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