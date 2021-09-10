НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин назначил Чуприяна врио главы МЧС

Генерал-полковник внутренней службы был первым заместителем трагически погибшего Евгения Зиничева, которого сегодня похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге.

10 сентября, 16:19
<p>Фото © <a href="https://www.mchs.gov.ru/ministerstvo/sostav-ministerstva/persons/884" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС России</a></p>

Фото © МЧС России

Временно исполнять обязанности главы МЧС после гибели Евгения Зиничева будет его первый заместитель Александр Чуприян. Такое распоряжение подписал в пятницу президент России Владимир Путин.

"Возложить временное исполнение обязанностей министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на первого заместителя министра <…> генерал-полковника внутренней службы Чуприяна Александра Петровича", — говорится в документе.

Генерал-полковник внутренней службы Александр Чуприян прежде являлся начальником Северо-Западного регионального центра МЧС, возглавлял Главное управление государственной противопожарной службы, а в 90-х служил на кафедре Санкт-Петербургской высшей пожарно-технической школы МВД России. С 2006 года он занимал должность заместителя главы МЧС, а 4 июня 2018 года был назначен первым замом. Чуприян награждён медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени, а также ведомственными наградами.

Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Пронзительные кадры: Путин возложил цветы к гробу погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

Как ранее сообщал Лайф, трагически погибшего Евгения Зиничева сегодня похоронили на Северном кладбище в Санкт-Петербурге. Церемония прошла в закрытом для прессы режиме. Министра проводили в последний путь троекратным траурным салютом.

Напомним, что Зиничев погиб 8 сентября во время учений в Красноярском крае, спасая известного российского режиссёра Александра Мельника. Кинодеятель тоже скончался. Президент России Владимир Путин ранее назвал гибель Зиничева невосполнимой личной утратой и присвоил ему звание Героя России посмертно.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

"Мы с Белоруссией друзья": В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Лукашенко

сегодня в 16:22

В Москве проходит церемония прощания с погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым

сегодня в 04:35

"Магнит" начал внутреннее расследование из-за смертельного отравления арбузом московской семьи

сегодня в 16:35

Сосед отравившейся арбузом семьи не верит в версию о гибели людей из-за продуктов из "Магнита"

сегодня в 16:32

В Кировской области целые сутки ищут в лесу солдата-грибника с автоматом

сегодня в 16:32

Новости партнеров

Layer 1