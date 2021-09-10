Захарова — о вызове посла США в МИД РФ: Причина одна — вмешательство в российские выборы
Представительница дипведомства надеется, что так и будет доложено в Вашингтоне, "а не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства".
Фото © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственно верную причину пятничного вызова посла США Джона Салливана в российское внешнеполитическое ведомство. Запись об этом появилась в её телеграм-канале. По словам Захаровой, в СМИ она прочитала о трёх версиях вызова дипломата в МИД, но речь шла только о вмешательстве США в предстоящие выборы.
"Причина одна — вмешательство в российские выборы. Надеемся, именно так и будет доложено американскими дипломатами в Вашингтон. А не так, как написано в оторванном от реальности пресс-релизе американского посольства", — указала официальный представитель ведомства.
Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин уже предупреждал о подготовке провокаций извне к выборам в России. По его словам, спецслужбы уже установили информацию о том, "по каким точкам будут действовать, по каким точкам будут бить" оппоненты. О том, что Запад готовит почву для непризнания итогов выборов в Госдуму, говорил и глава МИД Сергей Лавров. Министр также предупреждал, что Запад намерен оказывать влияние на выборы в России через Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также через Совет Европы.
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