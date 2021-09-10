Посла США Салливана вызвали в МИД РФ
Официально причины визита дипломата не раскрываются.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Посла США Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Причины пока не называются. Как сообщает ТАСС, дипломат уже прибыл к зданию ведомства в Москве.
"Интерфакс" сообщил, что поводом для вызова посла стал отказ в аккредитации российским журналистам на мероприятие в память о жертвах теракта 9/11 в Нью-Йорке. Однако позже агентство аннулировало сообщение.
Ранее РИА "Новости" сообщило, что в США организаторы мероприятия отказали корреспондентам агентства в аккредитации. Приглашение на освещение церемонии, которая традиционно проходит на месте обрушения башен-близнецов в Нью-Йорке, пришло 20 августа, журналисты откликнулись на него в течение часа. Однако 9 сентября пришёл ответ: "К сожалению, из-за огромного количества заявок и нехватки места мы не можем удовлетворить ваш запрос".
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