Посла США Салливана вызвали в МИД РФ

Посла США Джона Салливана вызвали в МИД РФ. Причины пока не называются. Как сообщает ТАСС, дипломат уже прибыл к зданию ведомства в Москве.

"Интерфакс" сообщил, что поводом для вызова посла стал отказ в аккредитации российским журналистам на мероприятие в память о жертвах теракта 9/11 в Нью-Йорке. Однако позже агентство аннулировало сообщение.