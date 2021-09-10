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В Москве закрыли магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением

Из-за сильной интоксикации погибли двое — бабушка и внучка. Мать умершей девочки в реанимации. С похожими симптомами был госпитализирован и 11-летний сосед этой семьи.

10 сентября, 14:21

Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Москве закрыли магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением. Видео © LIFE

Магазин сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве, арбузом из которого могли насмерть отравиться девочка-подросток и её 61-летняя бабушка, закрыли. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как ранее рассказали в СУ СКР по Москве, по предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной, три человека были доставлены в городскую больницу. Врачи не смогли спасти пожилую женщину и несовершеннолетнюю девушку. Мама подростка находится в реанимации.

В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

В Москве бабушка и внучка насмерть отравились арбузом из магазина

Ранее Лайф сообщал, что 11-летний сосед отравившейся арбузом семьи госпитализирован с похожими симптомами. По предварительным данным, мальчик не употреблял арбуз.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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