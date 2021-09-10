В Москве закрыли магазин "Магнит", где семья купила арбуз перед смертельным отравлением

Магазин сети "Магнит" на Совхозной улице в Москве, арбузом из которого могли насмерть отравиться девочка-подросток и её 61-летняя бабушка, закрыли. Об этом Лайфу сообщил источник.

Как ранее рассказали в СУ СКР по Москве, по предварительной информации, после употребления арбуза, купленного в магазине на Совхозной, три человека были доставлены в городскую больницу. Врачи не смогли спасти пожилую женщину и несовершеннолетнюю девушку. Мама подростка находится в реанимации.