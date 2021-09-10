Эксперт по этикету увидела в очередной броши Набиуллиной заявку на "нетравоядную" политику ЦБ

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не скрывает своего пристрастия к аксессуарам, но никогда не афиширует, что имела в виду во время появления с тем или иным украшением на публике. На этот раз она надела на пресс-конференцию по ключевой ставке необычную брошь. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала Лайфу, что она может значить.

"Леопард — быстрое, нетравоядное животное. И вполне вероятно, с её стороны это такая заявка на нетравоядную политику ЦБ. И я бы на месте специалистов ожидала сюрпризов. Леопард прежде всего хищник. Но и, опять же, он пятнистый, и контрасты могут быть наверняка в политике ЦБ. Ну и к тому же леопард из рода кошачьих, а это значит определённая грация и коварство, поэтому стоит держать ушки на макушке", — сказала она.

Эксперт добавила, что кошка — это независимый зверь и, в отличие от собаки, она в глаза хозяину не заглядывает. Поэтому большая кошка может быть демонстрацией независимости, желанием дать понять, что будем поступать так, как сочтём нужным.