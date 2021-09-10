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Эксперт по этикету увидела в очередной броши Набиуллиной заявку на "нетравоядную" политику ЦБ

На этот раз на лацкане её пиджака красовалась большая хищная кошка, похожая на леопарда.

10 сентября, 14:09
<p>Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=2HCcI94AeM8&t=1s" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Банк России</a></p>

Кадр из видео YouTube / Банк России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не скрывает своего пристрастия к аксессуарам, но никогда не афиширует, что имела в виду во время появления с тем или иным украшением на публике. На этот раз она надела на пресс-конференцию по ключевой ставке необычную брошь. Педагог-консультант по этикету и деловому протоколу Татьяна Николаева рассказала Лайфу, что она может значить.

"Леопард — быстрое, нетравоядное животное. И вполне вероятно, с её стороны это такая заявка на нетравоядную политику ЦБ. И я бы на месте специалистов ожидала сюрпризов. Леопард прежде всего хищник. Но и, опять же, он пятнистый, и контрасты могут быть наверняка в политике ЦБ. Ну и к тому же леопард из рода кошачьих, а это значит определённая грация и коварство, поэтому стоит держать ушки на макушке", — сказала она.

Набиуллина допустила вероятность роста ключевой ставки выше 7%

Набиуллина допустила вероятность роста ключевой ставки выше 7%

Эксперт добавила, что кошка — это независимый зверь и, в отличие от собаки, она в глаза хозяину не заглядывает. Поэтому большая кошка может быть демонстрацией независимости, желанием дать понять, что будем поступать так, как сочтём нужным.

Напомним, начиная с марта 2021 года Центробанк постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля сразу на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а сегодня, 10 сентября, она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. При этом в регуляторе снова отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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