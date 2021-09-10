ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%
В регуляторе отметили, что во втором квартале 2021 года российская экономика достигла допандемийного уровня.
Фото © ТАСС / Зотов Алексей
Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд — в этот раз на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.
"В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", — отмечают в ЦБ.
Инфляция, по оценке регулятора, складывается выше прогноза: в августе показатель увеличился до 6,68% (после 6,46% в июле), а по состоянию на 6 сентября составил 6,74%.
"Это является отражением того факта, что устойчивый рост внутреннего спроса опережает возможности расширения производства по широкому кругу отраслей. На этом фоне предприятиям легче переносить в цены возросшие издержки, в том числе связанные с ростом на мировых товарных рынках", — добавили в ЦБ.
Напомним, с лета прошлого года ключевая ставка держалась на уровне 4,25%. В марте 2021 года Центробанк впервые с декабря 2018 года повысил ставку — до 4,5%. Такое решение регулятора в Минфине сравнили с холодным душем, однако назвали неизбежным. 23 апреля Банк России повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. 11 июня — до 5,5%, а 23 июля — сразу на 100 б.п., до 6,5% годовых.
Комментариев: 0