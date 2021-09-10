ЦБ повысил ключевую ставку до 6,75%

Банк России повысил ключевую ставку пятый раз подряд — в этот раз на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. Об этом говорится в сообщении регулятора.

"В II квартале 2021 года российская экономика достигла допандемического уровня и, по оценкам Банка России, возвращается на траекторию сбалансированного роста. Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска", — отмечают в ЦБ.

Инфляция, по оценке регулятора, складывается выше прогноза: в августе показатель увеличился до 6,68% (после 6,46% в июле), а по состоянию на 6 сентября составил 6,74%.