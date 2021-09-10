Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы
В частности, теперь активистка не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра и менять место жительства.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда
Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину Преображенский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции в столице 23 января.
"Алёхина М.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", — сообщает пресс-служба суда.
Согласно постановлению, Алёхина теперь не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра, менять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, выезжать из Москвы, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.
Напомним, Алёхина вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходит по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Ранее в Москве задержали другую участницу Pussy Riot — Веронику Никульшину. Ей вменяют два административных правонарушения: мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Позже девушку отпустили из отделения полиции.
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