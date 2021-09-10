Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину Преображенский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции в столице 23 января.

"Алёхина М.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год", — сообщает пресс-служба суда.