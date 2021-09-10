НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину приговорили к году ограничения свободы

В частности, теперь активистка не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра и менять место жительства.

10 сентября, 10:21

Фото © ТАСС / Пресс-служба Мосгорсуда

Участницу группы Pussy Riot Марию Алёхину Преображенский районный суд Москвы приговорил к одному году ограничения свободы по делу о нарушении санитарных норм в ходе незаконной акции в столице 23 января.

"Алёхина М.В. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 236 УК РФ, и ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год",сообщает пресс-служба суда.

Согласно постановлению, Алёхина теперь не может покидать место жительства с 22 часов до шести утра, менять место жительства и место работы без согласия специализированного государственного органа, выезжать из Москвы, посещать массовые мероприятия и участвовать в них.

Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального

Мосгорсуд отменил домашний арест для Любови Соболь и Олега Навального

Напомним, Алёхина вместе с муниципальным депутатом Басманного района Москвы Людмилой Штейн проходит по делу о нарушении санитарных норм на несогласованной акции в Москве. Ранее в Москве задержали другую участницу Pussy Riot — Веронику Никульшину. Ей вменяют два административных правонарушения: мелкое хулиганство и курение в неположенном месте. Позже девушку отпустили из отделения полиции.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1