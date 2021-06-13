Задержанную в Москве участницу Pussy Riot отпустили из полиции

Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину отпустили из отделения полиции. Об этом сообщил адвокат девушки Дмитрий Захватов.

"Никульшину освободили поздно ночью", — передаёт его слова агентство "Интерфакс".

Юрист отметил, что на Никульшину составили протокол о совершении мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ и курении в неположенном месте. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток. Когда пройдёт судебное разбирательство, пока не известно.