Задержанную в Москве участницу Pussy Riot отпустили из полиции
По словам адвоката активистки, на девушку составили протокол о мелком хулиганстве, после чего освободили. Теперь ей грозит административный штраф или арест на 15 суток.
Вероника Никульшина. Фото © Instagram / protrezvey
Участницу группы Pussy Riot Веронику Никульшину отпустили из отделения полиции. Об этом сообщил адвокат девушки Дмитрий Захватов.
"Никульшину освободили поздно ночью", — передаёт его слова агентство "Интерфакс".
Юрист отметил, что на Никульшину составили протокол о совершении мелкого хулиганства по статье 20.1 КоАП РФ и курении в неположенном месте. Наказание за данное правонарушение предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест на 15 суток. Когда пройдёт судебное разбирательство, пока не известно.
Напомним, Вероника Никульшина была задержана накануне в районе Лубянской площади в тот момент, когда она давала интервью журналистам. До этого её задерживали в мае. Тогда ей дали пять суток административного ареста по статье 19.3 КоАП РФ "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции".
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