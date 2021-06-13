Собянин назвал героическим труд соцработников Москвы во время пандемии

Работу социальных служб столицы в период распространения коронавирусной инфекции можно оценить как героическую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.



"Я оцениваю их работу как героическую, им нужно было доставлять лекарства, им нужно было доставлять еду. Социальная служба, по сути дела, стала тем костяком, который всю эту работу вёл", — сказал градоначальник в интервью телеканалу "Россия-1".

Также столичный мэр отметил, что никто из сотрудников социальной сферы не отказался выполнять свою работу, несмотря на большой риск заразиться коронавирусом.