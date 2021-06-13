Собянин назвал героическим труд соцработников Москвы во время пандемии
Столичный мэр также отметил, что никто из сотрудников социальной сферы не отказался выполнять свою работу, несмотря на большой риск заразиться коронавирусом.
Сергей Собянин. Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Работу социальных служб столицы в период распространения коронавирусной инфекции можно оценить как героическую. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
"Я оцениваю их работу как героическую, им нужно было доставлять лекарства, им нужно было доставлять еду. Социальная служба, по сути дела, стала тем костяком, который всю эту работу вёл", — сказал градоначальник в интервью телеканалу "Россия-1".
Также столичный мэр отметил, что никто из сотрудников социальной сферы не отказался выполнять свою работу, несмотря на большой риск заразиться коронавирусом.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Собянин объявил нерабочими дни с 15 по 19 июня 2021 года с сохранением заработной платы для работников. Таким образом, "длинные выходные" в городе продлятся девять дней — с 12 по 20 июня.
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