Названа ещё одна возможная причина смерти после коронавируса
Особенно уязвимы пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.
Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции повышают риск летального исхода при заболевании ковидом, об этом предупредила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян во время вебинара на ютуб-канале Medpoint.
Врач напомнила, что чаще болезнью Альцгеймера страдают пожилые люди. У пациентов в возрасте ковид протекает тяжело, так как воздействует на периферическую нервную систему.
Ранее Лайф писал о том, что эпидемиолог назвала редкий симптом у перенёсших коронавирус.
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