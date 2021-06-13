Названа ещё одна возможная причина смерти после коронавируса

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции повышают риск летального исхода при заболевании ковидом, об этом предупредила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян во время вебинара на ютуб-канале Medpoint.

Врач напомнила, что чаще болезнью Альцгеймера страдают пожилые люди. У пациентов в возрасте ковид протекает тяжело, так как воздействует на периферическую нервную систему.