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Названа ещё одна возможная причина смерти после коронавируса

Особенно уязвимы пожилые люди с сопутствующими заболеваниями.

13 июня, 03:44
<p>Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий</p>

Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий

Болезнь Альцгеймера и другие виды деменции повышают риск летального исхода при заболевании ковидом, об этом предупредила невролог Российского геронтологического научно-клинического центра Элен Мхитарян во время вебинара на ютуб-канале Medpoint.

Выявлены новые основные симптомы CoViD-19

Выявлены новые основные симптомы CoViD-19

Врач напомнила, что чаще болезнью Альцгеймера страдают пожилые люди. У пациентов в возрасте ковид протекает тяжело, так как воздействует на периферическую нервную систему.

Ранее Лайф писал о том, что эпидемиолог назвала редкий симптом у перенёсших коронавирус.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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