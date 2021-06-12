Выявлены новые основные симптомы CoViD-19

Учёные из Королевского колледжа Лондона рассказали, что общие симптомы коронавирусной инфекции изменились. Об этом сообщает таблоид Mirror. Национальная служба здравоохранения Британии по-прежнему относит к главным признакам ковида лихорадку, продолжительный кашель, потерю обоняния и вкуса. Однако мутации вируса привели к тому, что самыми распространёнными симптомами инфекции стали головная боль, насморк и боль в горле, заявили исследователи.

По словам профессора генетической эпидемиологии Тима Спектора, заражение "индийским" штаммом коронавируса больше напоминает обычную простуду. Специалист также предупредил, что людям с подобными симптомами нужно обязательно сдать тест на ковид, чтобы избежать распространения заболевания.

"Человек не осознаёт этого. Он думает, что у него какая-то сезонная простуда, и ходит на вечеринки, заражая других. Мы изучаем основные признаки инфекции. И теперь они не такие же, как раньше", — уточнил профессор.

При этом ВОЗ относит к основным симптомам коронавирусной инфекции лихорадку, сухой кашель и повышенную утомляемость.