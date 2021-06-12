В Совфеде призвал запустить более эффективную рекламу вакцинации
Прививка — единственный путь защиты населения от коронавируса, отметили в верхней палате российского парламента.
Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Призвать людей к вакцинации и тем самым снизить риск заболевания коронавирусной инфекцией поможет более эффективная реклама вакцинации. Об этом заявила РИА "Новости" замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко.
По её словам, надо размещать больше социальной рекламы в общественных местах, которая призывает людей чаще мыть руки, носить средства индивидуальной защиты, и в первую очередь, вакцинироваться. Сенатор считает, что особенно нужно воздействовать на людей старшего возраста, которые попадают в группу риска. При этом многое зависит от самих людей, от их ответственного отношения к собственному здоровью и к здоровью окружающих, отметила Кусайко.
"В этом отношении медицинским работниками нужно больше проводить работы с пациентами", — сказала она.
Сенатор выразила сожаление в отношении ковид-диссидентами, которые до сих пор отрицают существование коронавируса. Как раз эти люди намеренно и демонстративно отказываются от ношения масок, от прививок, уверена Кусайко.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко назвал два российских региона, в которых люди охотнее всего вакцинируются.
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